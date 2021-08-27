Председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок в программе Сергея Дойко «Личность» рассказал, что на самом деле потеряла Украина после подписания Будапештского меморандума, который превратил ее в неядерное государство. Как замечает ведущий, вопрос лишения Украины статуса ядерной державы во времена президентства Кучмы оценивался десятками миллиардов долларов, необходимых на содержание и обслуживание оружия.

«А сколько миллиардов долларов стоят человеческие жизни? Только сейчас 15 тысяч человек погибли на Донбассе во время войны с Россией. А сколько будет стоить нам или нашим детям восстановление инфраструктуры территорий, которые рано или поздно вернутся в Украину, и в которые нужно будет вкладывать огромные средства? Сколько нужно средств для укрепления обороноспособности украинского государства? Во внешней политике такие вещи измеряются несколько иначе. Со временем лучше вкладывать больше, но для того, чтобы иметь гарантию, чем поскупиться, ибо известно, что скупой платит дважды. А украинцы сейчас, в этой ситуации, платят дважды», - отвечает Тягнибок.

Он отмечает, что в 1994 году коррупция в украинском государстве помешала выполнить свои обязательства качественно. Не были выполнены обязательства Будапештского меморандума и обещания. Но в этом документе были зафиксированы очень важные вещи. На сегодня только США остается надежным стратегическим партнером Украины.

«При всех внутренних раскладах, которые сейчас происходят в США, при том, что предыдущая администрация очень осторожно относилась к Украине из-за невыполнения обязательств, но все равно глобально США являются нашим основным стратегическим партнером», - говорит Тягнибок.

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