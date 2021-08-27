Политолог Андрей Багинский в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что иногда помощь США выглядит как непосредственный контроль за Украиной.

«Соединенные Штаты – наш традиционный партнер. И понимаем, что есть некоторые требования со стороны американского истеблишмента к Украине сегодня, учитывая, что с их стороны идет некая помощь. И, конечно, здесь можно и скептически тоже относиться к этому вопросу, потому что иногда эта помощь выглядит как непосредственный контроль за нами, где мы получаем ресурс в обмен на реформы», - говорит эксперт.

По его словам, сегодня такие реформы проходят в разных сферах, и в первую очередь делается акцент на борьбу с коррупцией, реформы энергетической сферы, корпоративного управления, правоохранительных органов и системы власти в целом.

«Поэтому, с одной стороны, Украина интересна сегодня в рамках международной политики. С другой стороны, зная, что Украина имеет значительный потенциал как в плане человеческого ресурса, так и в плане экономических возможностей, сегодня создается такое ощущение, что от Украины ждут большего, чтобы были возможности сотрудничать. Особенно в таком глобальном быстроменяющемся мире, которым является мир сегодня», - сказал Багинский.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал о целях визита Зеленского в Вашингтон: «Эмоциональная связь должна установиться».

Также Politeka писала, что Атаманюк объяснил, почему США не инвестируют в украинскую газовую отрасль.