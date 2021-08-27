Во время внепланового мероприятия по контролю Гречаноподівської территориальной общины, что находится в пределах фактического влияния ПАО «Арселормиттал Кривой Рог», Госэкоинспекция выявила ряд нарушений природоохранного законодательства, о которых рассказал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет "Знай".

Он привел перечень зафиксированных нарушений:

несанкционированные свалки, в частности, засорение земельного участка строительными, бытовыми отходами на территории с. Миролюбовка;

многочисленные нарушения в сфере обращения с отходами: отсутствие схемы санитарной очистки населенного пункта, системы раздельного сбора бытовых отходов, несоблюдение порядка выявления и учета бесхозных отходов и т. п;

не проводится своевременный комплекс профилактических и истребительных мероприятий по борьбе с сорняками, карантинными растениями, являющимися аллергенами;

на землях общего пользования и землях сельскохозяйственного назначения допускается выжигание сухой растительности или ее остатков;

не организована работа по содержанию зеленых насаждений / элементов благоустройства.

Чиновник также уточнил, что Гречаноподівська сельский совет не осуществляет реализацию местной экологической программы в части выполнения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, озеленение территории, принятие мер по охране и рациональному использованию водных ресурсов.

"Сейчас Госэкоинспекция готовит предписания по устранению выявленных нарушений, которые будут предоставлены органу местного самоуправления, а также рассчитывает убытки, нанесенные окружающей среде», - добавил Андрей Малеваный.