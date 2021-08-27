Во время внепланового мероприятия по контролю Гречаноподівської территориальной общины, что находится в пределах фактического влияния ПАО «Арселормиттал Кривой Рог», Госэкоинспекция выявила ряд нарушений природоохранного законодательства, о которых рассказал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет "Знай".
Он привел перечень зафиксированных нарушений:
несанкционированные свалки, в частности, засорение земельного участка строительными, бытовыми отходами на территории с. Миролюбовка;
многочисленные нарушения в сфере обращения с отходами: отсутствие схемы санитарной очистки населенного пункта, системы раздельного сбора бытовых отходов, несоблюдение порядка выявления и учета бесхозных отходов и т. п;
не проводится своевременный комплекс профилактических и истребительных мероприятий по борьбе с сорняками, карантинными растениями, являющимися аллергенами;
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Врачам не удалось спасти известного актера: подробности трагедии
Вакарчук сообщил о большой трагедии и зацепил украинцев: "Не хочется верить вообще..."
Захват украинского самолета, в МИД прервали молчание о ЧП в аэропорту: "Были вооружены..."
Дважды разведенного Пономарева засекли под ручку с известной блондинкой, чей муж ушел к Ани Лорак: "Ой..."
на землях общего пользования и землях сельскохозяйственного назначения допускается выжигание сухой растительности или ее остатков;
не организована работа по содержанию зеленых насаждений / элементов благоустройства.
Чиновник также уточнил, что Гречаноподівська сельский совет не осуществляет реализацию местной экологической программы в части выполнения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, озеленение территории, принятие мер по охране и рациональному использованию водных ресурсов.
"Сейчас Госэкоинспекция готовит предписания по устранению выявленных нарушений, которые будут предоставлены органу местного самоуправления, а также рассчитывает убытки, нанесенные окружающей среде», - добавил Андрей Малеваный.