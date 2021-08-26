Ветеран полка “Азов” и секретарь Общественного совета при Харьковской ОГА Константин Немичев призывает всех проукраинских кандидатов на должность городского головы Харькова объединить свои усилия. Об этом он сказал в интервью изданию 057.ua.

"На сегодня переговоры еще в процессе. Я надеюсь, что мы выдвинем достойного кандидата, который будет представлять все патриотические силы на выборах городского головы”, - сказал Немичев.

По его словам, на выборах пророссийские силы представлены кандидатами Михаилом Добкиным и Игорем Тереховым. "Михаил Добкин ассоциируется у меня с войной на Донбассе, которую он хотел привести и в мой родной город...Игорь Терехов (секретарь горсовета) продолжает ватную политику Геннадия Кернеса. Терехов - это старая команда, которая в своей деятельности ориентирована на ценные имиджевые проекты и ”ватные” ценности, вместо того, чтобы заниматься современным менеджментом и действительно успешно управлять городом", - считает Немичев.