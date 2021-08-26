Мир каждый год генерирует десять новых видов спорта. Об этом в программе Karabas.Live рассказал чемпион Украины и президент Украинской федерации вейкбординга, основатель киевского инновационного экстрим-парка развлечений Юрий Зозуля. Он утверждает, что многие их них приспособлены для людей разного возраста.

«Самый известный Мистер Банан – 103-летний американец, который успешно качается и на водных лыжах, и на досках, и на пятках. По Книге рекордов Гиннеса женщине, которая провела шесть часов непрерывной езды за катером на специальной водной лыже, было 85 лет. Самому старшему участнику соревнований, который участвует в чемпионатах Украины, 89 лет. Самому младшему – четыре года. Гигантский возрастной диапазон», - говорит он.

Речь идет о трендах спорта. Но есть еще массовый спорт, например, пляжный волейбол. Им занимается намного больше людей.

«Мы сравнивали: 100 человек участвует в чемпионате Украины, а у них – 400 только в одной возрастной категории 1992 – 1996 года. Футбол намного массовее. Эти виды спорта – традиционные. Но есть так называемые инновационные виды спорта. Например, гидрофойлинг, катание на воде, когда под водой специальный самолетик, и человек зависает над водой. Он имеет возможности 3D: не по поверхности воды кататься, как серфинг, а над водой летать. Гидрофойлинг начал развиваться три года назад. Сейчас он вошел в тренд. Еще пара лет – и он станет мейнстримом», - рассказывает Зозуля.

Есть игра корнхол, когда бросают обыкновенный мешочек с кукурузой в фанерную поверхность с дырочкой.

«Никто не обращал внимания на этот вид активности. А в Америке несколько лет подряд проходят чемпионаты мира, и по насыщенности они такие же, как соревнования мотоциклистов. Мотоциклетные виды спорта, винсюттер, когда висят в специальных костюмах, скайдайверы, которые пролетают через щели в скалах. Эти виды спорта являются максимально инновационными», - говорит тренер.

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