Как часто следует собираться участникам Крымской платформы? Своё мнение об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический эксперт Александр Мусиенко.

«Я думаю, что Крымскую платформу следует созывать в таком графике, который был согласован. Можно это делать и раз в год. Основной механизм работы Крымской платформы – это экспертные группы. Они нарабатывают и готовят предложения. Идёт рутинная, монотонная работа. Мы, например, добиваемся освобождения политзаключённых, укрепляем военно-морские силы и сотрудничество с НАТО в акватории Чёрного моря. Мы укрепляем морскую базу в Бердянске и строим другие базы, о которых говорит президент. Это всё важные вопросы. Мы добиваемся исполнения решений Международного суда, например, о Меджлисе крымско-татарского народа. Также важен вопрос о допуске гуманитарных миссий на аннексированную территорию», - рассказывает гость программы.

Он напомнил, что Германия и Франция после инцидента в Керченском проливе обещали направить в Керчь свою наблюдательную миссию, чтобы обеспечить свободу судоходства – но это не было сделано.

«В вопросах Крыма есть ряд предметных тем, по которым нужно работать. Они даже не зависят от Крымской платформы. Например, вопросы о миссии в Керчи или о миссии ОБСЕ в Крыму неоднократно поднимались, а потом затихли», - напоминает Александр Мусиенко.

Как сообщает Politeka, ранее политический аналитик Виталий Романченко предложил свой рецепт для возвращения Крыма.

Также Politeka сообщала, что, по словам Мусиенко, Крым для России – не туристический регион, а военная база.