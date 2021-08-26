Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко поднял в программе «Главное» на канале «my.ua» тему снижения цен на электроэнергию и рассказал об этом подробнее.

По словам эксперта, Украина не имеет как такового рынка электроэнергии, зато ее псевдо-рынок регулируют госслужбы вручную.

Как он объясняет, облэнерго получили часть обязательств, благодаря чему удалось снизить цену на электроэнергию. «Часть денег, которые они должны были получить в тарифе с потребителя на капитальные ремонты, а это около 30 копеек с одной гривны, они эти деньги теперь не получат», - говорит Попенко. Вместо этого, отмечает он, эти деньги теперь пойдут на компенсацию разницы снижения тарифов.

Как объясняет эксперт, это означает, что у олигархов заберут определенную долю средств и отдадут малообеспеченным гражданам. Попутно Попенко отмечает, что более половины населения - это категория до 250 кВт, то есть именно они будут получать электроэнергию по сниженной цене.

Тем не менее, он не советует делать поспешных выводов и призывает вернуться к прошлогоднему декабрю: тогда за до 100 кВт в месяц украинцы платили до 90 копеек, если же потреблялось более 100 кВт, то цена составляла 1 гривну 68 копеек. «Ни о каком снижении не идет речь. А в любом случае по факту мы платили до 1 января меньше, чем будем платить сейчас», - констатирует Попенко.

Кроме этого, эксперт предупреждает о возможном росте тарифов на электроэнергию в следующем году. «Потому что держаться длительный период за то, чтобы не проводить капитальные ремонты электросетей, не проводя реформ всей энергетики, мы не сможем», - объясняет гость программы.

Как сообщала Politeka, Попенко рассказал о себестоимости и ценообразовании тарифов на электроэнергию.

Также Politeka писала о том, что Новак объяснил, зачем власть сначала повысила, а затем снизила тарифы.