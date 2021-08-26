Смогут ли украинцы увидеть в российских наемниках людей, а не только врагов, как сделали это в свое время по отношению к немецким нацистам или полякам? На этот вопрос в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» ответил бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба.

«Это время, наверное, когда-то придет. Но понимаете, пока могилы свежие, пока дети еще не выросли, сироты тех погибших солдат - какое там может быть примирение? Могут быть только попытки, как у грузин. С одной стороны, они враги с Россией, с другой – они не воюют с Россией. Это единственный баланс, к которому мы должны стремиться. Но то, что вражда будет много лет, и многие люди не примут и будут очень жестко реагировать на любое проявление России - это реальность войны. К сожалению, это надо принять», - говорит он.

Ведущий интересуется: как нам не заразиться российской ненавистью, ведь месть истребляет в человеке человеческое?

«Австрийцы все время приводят пример Южного Тироля. «Вот, мы с итальянцами воевали за Южный Тироль, с одной и другой стороны были жертвы, была ненависть. Но вот мы, австрийцы, отпустили, отдали при определенных условиях итальянцам, и это было лучшее решение, которое мы когда-нибудь приняли. Сейчас мы лучшие друзья с итальянцами, сейчас Южный Тироль - наиболее развитая часть Италии». Когда туда приезжаешь, то можно встретить человека, который знает или только итальянский, или только немецкий язык», - рассказывает экс-посол.

Но он не думает, что мы можем из этого чему-то научиться у немцев и итальянцев.

«Я всегда спрашиваю: «О'кей, вы нам предлагаете научиться. А где в этой паре Италия - Австрия Россия и Украина?». Они говорят: «Нет, конечно, здесь никаких параллелей не может быть, просто имейте в виду», - рассказывает Щерба.

Politeka сообщала, что Зисельс определил перспективу Украины: «Мы идем своим путем. Если мы его чувствуем и настаиваем, что это наш путь – какая нам разница, что о нас пишут?».

Politeka сообщала также, что, по мнению политолога Кочеткова, сейчас государство приходит к пониманию, что язык, вышивка и герб - это еще не все, этого не достаточно.



