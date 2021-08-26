Граждане не могут самореализоваться в Украине и это создает государству демографические проблемы. На канале «My.ua» политический аналитик Виталий Романченко поразмыслил над тем, что может исправить эту ситуацию.

Как отмечает аналитик, сегодня 90% молодежи хочет закончить обучение в Украине, овладеть иностранным языком и переехать заграницу, интегрировавшись в другое общество. А причина этих мечтаний, говорит он, кроется в невозможности самореализоваться здесь. «То есть люди не чувствуют себя комфортно на родной для них земле», - подчеркивает Романченко.

По его словам, решить эту демографическую проблему быстро не удастся: необходимо работать над ней в течение 20-25 лет уже от сейчас. Кроме этого, замечает эксперт, нужна политическая стабильность долгое время и общее изменение государственного курса - тогда удастся создать ощущение комфорта для граждан и предоставить им возможность самореализоваться здесь.

В таком случае, говорит Романченко, Украина сможет дойти хоть до среднего уровня развития. «В социальных системах разрушить что-то значительно проще, чем создать, потому что рушится оно в течении месяца, а создается значительно дольше», - констатирует он.

Как сообщала Politeka, Романченко рассказал, какая модель государства подходит Украине.

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