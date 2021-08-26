Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с Директором Подразделения анализа финансовой информации Республики Мальта (ПФР) Кеннетом Фаруджей Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанным предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы финансового мониторинга.

Так, Госфинмониторинг и ПФР Республики Мальта будут обмениваться информацией, которая есть в их распоряжении, о финансовых операциях, в отношении которых существует подозрение, что они касаются отмывания доходов, полученных преступным путем, связанных предикатных преступлений, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Таким образом, Госфинмониторинг продолжает углублять свои связи с международными партнерами-членами Европейского Союза.

Сейчас Госфинмониторингом заключено 80 международных договоров межведомственного характера о сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.