Мотивация для занятий спортом изменилась, поэтому привлечь человека к этому занятию становится все сложней. Об этом в программе Karabas.Live рассказал чемпион Украины и президент Украинской федерации вейкбординга, основатель киевского инновационного экстрим-парка развлечений Юрий Зозуля.

«Например, говоришь ребенку или 20-летнему парню: «Занимайся вейкбордингом, будешь здоровым!» - это такая себе мотивация. Он до 25 лет будет убивать здоровье, чтобы после 40 начать его поправлять. Сказать ему: «Занимайся спортом, потому что выиграешь на олимпиаде», - тоже не мотивация, потому что касается нескольких сот человек, которые попадут в олимпийские сборные», - говорит он.

По его мнению, мотивацией для молодого человека может стать нечто из ряда вон выходящее.

«Ему интересно, если спорт крутой и визуально красивый. Для чего сейчас качаются ребята в спортзалах? Для того чтобы показать в инстаграме свои «кубики», а девушки – свои ягодицы. Спорт немножко изменился в область такого хайпа. Это стал селфи-спорт, спорт в инстаграм. Я показываю, сколько раз отжимаюсь, сколько стою в планке, сколько раз приседаю, чтобы или посоревноваться с кем-то, или показать свои накачанные части тела», - отмечает тренер.

Стремление достичь результатов заменило стремление запечатлеть себя, продолжает он.

«Когда я был на Бали, серф, красивый закат, 99 процентов девушек стояли задницами к солнцу. Они фотографировали «Я на закате на Бали». То есть факт даже не посмотреть на сам закат, оценить красоту эстетики, а показать в инстаграме, что я здесь нахожусь. То же самое стало со спортом. Толкание ядра некрасивое, как и метание молота или копья, там нет хайпа. Это традиционные олимпийские виды спорта, но они не селфи, они не завлекают молодежь. А вот, например, когда ты потный качаешь свои «кубики» и это называется кроссфит – о, это ты и в инстаргаме можешь выложить, и друзья позавидуют, а девочки напишут, что ты молодец», - делает вывод Зозуля.

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