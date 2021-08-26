В программе «Что дальше?» с Любовью Завальнюк на канале «Знай 24» политический эксперт Александр Мусиенко поразмыслил над тем, как Украине проводить деоккупацию Крымского полуострова.

Гость программы отмечает, что Крым действительно важен для Украины и прежде всего в туристическом плане. То есть он соглашается со словами президента и заявлениями, сделанными на Крымской платформе. «Будут люди приезжать, наслаждаться. Все с улыбками, все с позитивными эмоциями», - добавляет эксперт.

По мнению Мусиенко, в процессе реинтеграции Крыма нужно заняться фондами. «Мы должны сказать, эти трастовые фонды в рамках Крымской платформы. Вот мы, скажем, построим небольшой микрорайон. Пускай на несколько десятков квартир для начала», - рассуждает он. Эксперт добавляет, что в таком случае люди смогут приехать на подконтрольную территорию.

Кроме этого, говорит он, в предложении Украины для Крыма есть один важный момент - это отсутствие преследований, каждый может воспринимать себя так, как считает нужным.

Политолог подчеркивает, что в плане реинтеграции Украина действует мягко: она защищает граждан и восстанавливает их права - это прежде всего забота о человеке. «Мы о них заботимся, мы о них не забыли. И мы их не притесняем. Это абсолютно противоположная позиция России, которая занимается всем противоположным», - отмечает гость программы.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал о целях визита Зеленского в Вашингтон.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко обосновал необходимость сотрудничества с Германией.