Политолог Андрей Багинский в эфире программы "Что дальше" с Викторией Панченко на канале "Знай 24" рассказал, с чем поедет президент Украины Владимир Зеленский в Соединенные Штаты Америки

"Видно, что программа будет довольно насыщенной. Поэтому, собственно, и сместилась дата визита с 30 на 31 августа. Кроме Вашингтона Зеленский посетит Калифорнию, где, возможно, мы увидим ряд встреч, в том числе, и с предпринимательским сектором", - сказал Андрей Багинский.

Он отметил, что в Калифорнии могут обсуждать вопросы, чем Украина может быть полезна в контексте современных технологий.

По его словам, хотя основной встречей и является встреча Байдена и Зеленского, но также стоит ожидать ряд встреч на уровне Министерства иностранных дел Украины и отдельных экспертов.

"Что касается повестки дня, и встречи непосредственно глав государств, на мой взгляд, тут может быть несколько таких моментов, которые будут обсуждаться. Традиционно Соединенные Штаты Америки имеют ряд заданий для Украины. В сфере борьбы с коррупцией, усиления корпоративного управления… Они пытаются создавать возможности для неких реформ в различных секторах. Транспортном, энергетическом, нефтегазовом", - добавил Багинский.

Он отметил, что также могут обсуждать вопросы касательно введения в эксплуатацию Северного потока-2.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал о целях визита Зеленского в Вашингтон: "Эмоциональная связь должна установиться".

Также Politeka сообщала, что Бортник рассказал, с кем Зеленский встретится в США: диаспора, бизнесмены и селебрити.