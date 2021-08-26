Политический аналитик Виталий Романченко на канале «My.ua» рассказал, что нужно делать для возвращения Крыма. По его словам, надо показать крымчанам, что в Украине лучше. Также эксперт высказался о Крымской платформе.

«Я не верю в эту платформу, потому что мне кажется, что это всё закончится декларативными заявлениями, которые ни к чему не ведут. Скорее всего, будет утверждена Крымская хартия о непризнании Крыма частью территории других государств, но это никак нас не приближает к той заветной мечте – возвращению Крыма домой», - отметил Романченко.

По мнению эксперта, Украине стоит направить все дипломатические усилия, чтобы было непризнание Крыма частью России. Как отметил эксперт, уже сейчас наблюдается, как парламентарии европейских государств ездят отдыхать в оккупированный Крым.

«Я бы напрягся в МИДе, чтобы сбить эти тенденции и эта проблема была на слуху. Ноты протеста и разъяснительные работы, но я бы осторожно проводил нашу внутреннюю и внешнюю политику, чтобы мы не настраивали агрессивно жителей Крыма против нас», - сказал эксперт.

Как отметил политический аналитик, есть много одиозных личностей, которые своими высказываниями могут настроить крымчан против Украины, что вовсе не полезно в решении этого вопроса – это отдаляет нас.

«Надо наоборот искать возможности сблизиться особенно в культурном плане и вести какое-то экономическое взаимодействие. Ни в коем случае сегодня нельзя заниматься шантажом. Надо показывать определенную «замануху»: хорошие дороги, отсутствие коррупции и платежеспособное население, которое может приехать», - сказал эксперт.

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