Пока культура не станет стратегическим вектором государства, мы будем преодолевать последствия военных конфликтов и кризисов. Так в интервью изданию Kyiv.Press заявила президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная, которая рассказала о важности развития и поддержки культуры в условиях военного конфликта в Украине.

«Я не устану утверждать, что пока культура не станет стратегическим вектором государства, одним из главных приоритетов СНБО, мы всегда будем преодолевать только последствия военных конфликтов и кризисов. Уверена, если бы 30 лет культура была приоритетом государства, то мы не имели бы этой катастрофы в Крыму и части Донбасса», - уверена Заболотная.

Она отметила, что с 2014 года в украинском лексиконе активно утвердилось и используется понятие «сепаратист», под которым экспертка подразумевает людей, которые долгое время не испытывают причастности к своей стране и ее культуре.

В то же время, заявила Заболотная, с 2014 по 2018 годы во время военного кризиса в Украине было закрыто более 2500 библиотек, тысячи сельских клубов, которые были подвергнуты не модернизации, а полному уничтожению. При этом, по ее словам, на замену украинцам предложили новые лото-хабы и ломбарды, которые встречаются повсеместно.

«За 30 лет мы должны были осуществить «квантовый скачок», в первую очередь эволюционируя в культурном развитии. Но на фоне новых домов, дорогих витрин, красиво одетых людей, которыми преимущественно окружены чиновники, мы можем констатировать заметную деградацию и культурный упадок, как украшенных дорогой оберткой, так и состояние периферийных городков и сел», - говорит Заболотная.

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