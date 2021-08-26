Шеф-повар, бренд-шеф Александр Якутов в программе «Главный вопрос с Борисом Бронштейном» рассказал, как меняется культурный код украинцев. По его мнению, они становятся более открытыми, более европейскими.
«Мне сомелье рассказал историю. Он работал в одном состоятельном ресторане, куда на ужин пришел человек с охраной, миллиардер, наш, из Украины, и говорит: «Удиви меня чем-то». Тот взял за 800 гривен бутылку вина и принес. Попробовал – вино шикарное. Поинтересовался, сколько стоит? Услышал цену и говорит: «Вот это удивил! Вот это спасибо». То есть удивил в том, что все стараются, думают, денег много… Но люди умеют считать деньги. И они все понимают. Сегодня культурный код более европейский, это ощущается по гостям. Даже иногда бывает, не понимаешь – где европейцы сидят, а где украинцы», - отмечает он.
Он вспомнил недавнюю поездку в Италию. Туристов, которые приезжают в Милан, встречают итальянцы с возгласами «Такси, такси!».
«Как кризис поменял людей, все откатилось назад. Мы смеялись со своих, что у нас такси под аэропортом выхватывают, а теперь приезжаешь в Европу, у тебя все цивильно, и тебе предлагают такси. Такси просто перестало приезжать туда, потому что нет рейсов как таковых, и приезжают те же итальянцы и таксуют», - удивляется Якутов.
Его удивление было еще сильнее, когда он вернулся домой, в Киев.
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«Мы объехали пол-Италии, и когда я вернулся назад, пришел в парк Шевченко, увидел нашу молодежь и меня аж передернуло. Настолько красивые люди у нас, одетые модно, стильно, культурно общаются. Расстилают подстилку, садятся, открывают корзинку – а там не вино, а какие-то напитки. Ты словно в другой мир попал, это настолько приятно. Мне больше понравилась наша молодежь, чем в Италии», - заключает он.
Politeka сообщала позицию Андрусива, как украинцам позиционировать себя в мире: «Мы должны захотеть, например, сделать вклад в борьбу с климатом».
Также Politeka сообщала, что, по мнению психолога Алины Котенко, Украинцы привыкли выживать, а как жить хорошо, они не знают.