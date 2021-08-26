Чемпион Украины и президент Украинской федерации вейкбординга, основатель киевского инновационного экстрим-парка развлечений Юрий Зозуля в программе Karabas.Live рассказал, как можно получить концентрированное удовольствие, даже не побывав на Бали.

«И Бали, и Сан-Франциско, и Маврикий страдают одним и тем же: большой трафик, если хорошая волна. Плюс еще на некоторых местах начали появляться надписи Lokal Only, то есть пляж с большой волной – только для местного населения. Если ты хочешь кататься – плати. Хорошие серфовые места начали сжиматься, сужаться, и вообще проехать 20 секунд, ну, максимум минуту, если ты уже страшно большой профессионал – это уже не тот тренд, который искали люди. Что еще: пальмы, белый песочек, хороший пейзаж. А покататься на самой волне – это уже развлечение, которое требует большого физического напряжения», - говорит он.

И хотя многие говорят, что серфинг – это боди-шейп, вы становитесь красивыми, мускулистыми, у вас становится правильное тело, но целенаправленно заниматься только качанием мышц уже не все хотят, отмечает спортсмен.

«В мире высоких эмоций, которые нам дарят социальные сети и интернет, мы хотим получить концентрированное удовольствие. И вейксерфинг – это и есть ответ: дать концентрированное удовольствие в столицах, там где есть реки», - говорит Зозуля.

Специальный катер создает большую волну, которая по принципам скольжения абсолютно соответствует океанской.

«Все равно, что: вы прилетели на Бали и поймали волну на 20 или 50 секунд, или вы за катером едете в Киеве, и при этом едете час. Чтобы откатать на волне час на Бали – нужна неделя», - резюмирует Зозуля.

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