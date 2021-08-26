Госэкоинспекция рассчитала почти 23 млн грн убытков за загрязнение реки Тетерев, что повлекло КП «Житомирводоканал».
Как пишет Знай.юа, об этом заявил глава ведомства Андрей Малеванный.
Он напомнил, что первые сбросы неочищенных вод предприятие осуществило еще 7 августа.
«В течение следующих дней Госэкоинспекция Полесского округа осуществляла мониторинг экологической ситуации на р Тетерев. Ежедневно наши специалисты отбирали пробы воды и осуществляли их лабораторную экспертизу, по результатам которой зафиксировано отклонение от нормы по содержанию аммиака, нитрита, нитрата, железа, фосфата, химического и биохимического потребления кислорода, зависшим веществам. Также зафиксирован низкое содержание растворенного кислорода в воде (от 0,9 мг/м3 до 2,8 мг/м3 при норме не менее 4 мг/м3)», - рассказал чиновник.
Андрей Малеванный добавил, что работники отдела инструментально-лабораторного контроля ДЭИ также отобрали образцы почвы, на которую попадали нечистоты. Там выявлено превышение содержания аммония в 3 раза, фосфора в 1,5 раза, хлоридов в 2,5 раза.
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"9 августа инспекция Полесского округа осуществила внеплановую проверку КП "Житомирводоканал", по результатам которой установлено, что в целом предприятие сбросило в Тетерева 120 тыс. м3 неочищенных сточных вод. В результате не только загрязнило речную воду, но повлекло массовую гибель рыбы – более 27 тыс. единиц», - подытожил глава Госэкоинспекции.
По итогам проверки на директора «Житомирводоканала» ДЭИ составила админпротокол о нарушении правил охраны водных ресурсов. Рассчитаны колоссальные суммы убытков окружающей среде:
- за сброс неочищенных сточных вод 13,1 млн грн.
- за гибель водных живых ресурсов 8,9 млн грн.
- за загрязнение земельных ресурсов почти 880 тыс. грн.
- Госэкоинспекция направила материалы в правоохранительные органы.