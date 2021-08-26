Политический эксперт Александр Мусиенко в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай 24” рассказал, почему для России временно оккупированный Крым — всего лишь военная база.

“Апрель, когда было скопление войск возле украинской границы, в том числе и в Крыму аннексированном, так вот, там была информация о том, что перебросили войска, а военных городков и частей не хватает их разместить. Ну, что делать, давайте возьмем пансионаты, санатории. Такого не было даже во времена Советского Союза, во времена холодной войны, чтобы в санаториях и в пансионатах размещали военных. Это Россия такое начала. Это что, говорит о развитии туризма?”, - сказал Александр Мусиенко.

Он отметил, что никто не хочет ехать отдыхать рядом с военной базой, которая размещается на этой же территории в пансионате или санатории.

По его словам, военные объекты в Крыму даже не маскируется под туристический регион.

“Давайте признаем, что многие туристические направления перспективные, которые могли быть, когда Крым постепенно развивался — они были утрачены как раз с приходом туда России… Скажите пожалуйста, люди, которые населяют северную часть полуострова — они что, в приоритете? Там, где проблемы сейчас массово. Там, где проблемы и с водоснабжением, и не только. Люди оттуда едут, у них там нет перспективы”, - добавил Александр Мусиенко.

Эксперт отметил, что до 2014 года на севере Крыма развивалось сельское хозяйство и туризм.

“Потому что мы не рассматривали Крым с точки зрения военной базы. У украинской власти такая не стояла цель. Как туристический объект, сколько туристов туда ехало… И что, было плохо людям, которые фактически имели с этого заработок? Могли привлекать туристов”, - отметил Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Олег Волошин отметил, что состав участников "Крымской платформы" — это провал.

Также Politeka сообщала, что Николай Томенко заявил о деоккупации Крыма, что безответственность фракций и групп шокирует.