Бывший советник президента России Андрей Илларионов в программе «On target с капитаном Гари Табах» назвал ответственных за преступления с политическим подтекстом в России. Он рассказал о механизме «затирания следов», инициаторах и исполнителях.

«Исходя из того, что подтирал следы взрывов жилых домов (в Казани в 1999 году – Ред.) сам Николай Платонович (Патрушев, - ред.), а Владимир Владимирович (Путин, - ред.) это не комментировал, мое предположение заключается в том, что это обсуждалось, это предложение было сделано. Владимир Владимирович выслушал и не возразил, а, скорей всего, согласился. Но инициатором, исполнителем, а также подтиральщиком за исполненное была ФСБ во главе с Патрушевым», - говорит он.

Тот же принцип работал и в истории с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.

«ГРУшники мазали «новичком» двери дома Скрипалей и, опять-таки, запороли поставленную перед ними задачу. Тогда, по законам действий спецслужб, Владимир Владимирович сказал: «Нет, какие же?.. Это же известные граждане! Это какие-то там спортивные бизнесмены, пусть они выйдут и расскажут». Буквально на следующий день на экранах появились Петров, Боширов с госпожой Симоньян, и мы все увидели этот концерт. Иными словами, была устроена публичная порка тех самых лиц, которые запороли это дело. Действует тот же самый принцип: запорол – исправляй!», - рассказывает Илларионов.

По его словам, такие же выводы можно сделать и в деле убийства Бориса Немцова.

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