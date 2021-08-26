В 2021 году впервые в истории торжественная церемония Одесского кинофеста состоялась под открытым небом на Потемкинской лестнице. Главные награды фестиваля Золотой Дюк и Гран-при за лучший фильм нашли своих достойных владельцев, а красная дорожка увидела не один звездный образ. Посетила мероприятие и знаменитая Ольга Полякова.

Так, для светского выхода исполнительница выбрала элегантный наряд от украинского дизайнера Андре Тана. На красной дорожке Оля Полякова зажигала в платье с открытыми плечами и пышными оборками, пишет "Hyser.ua".

Было у Поляковой в этом путешествии и время для отдыха.

Обычно свободное от репетиций и концертов время главная блондинка страны Оля Полякова проводит с семьей, занимается спортом или отдыхает на свежем воздухе. Однако, в Одессе компанию эпатажной певице составил ее продюсер Михаил Ясинский.

Именно он сделал несколько ошеломительных кадров Поляковой в бикини так, что все мужчины Украины раззинули рты от удивления. Фото были сделаны во время морской прогулки на яхте.

Полякова эффектно показала ежедневный результат работы над своей фигурой. В раздельном купальнике артистка похвасталась стальным прессом, стройностью и длинными ногами.

"Одессочка прекрасна!" – написала Оля Полякова, по традиции, предложив поклонникам выбрать лучше фото.

Поклонники певицы назвали ее "богиней грации и красоты" и не смогли единогласно выбрать одну лучшую фотографию – все оказались идеальны, по их мнению.

"Оля – богиня грации и красоты. И посмотреть, и послушать приятно", "Красота", "Они все идеальны", "Вы что, издеваетесь... Все!" - написали они.