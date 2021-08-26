Соединенные Штаты имеют цель продажи дорогого сланцевого газа Европе, а для этого им нужны газовые хранилища. Подробнее об этих намерениях американцев рассказал политолог Михаил Чаплыга в своем блоге.

Прежде всего ведущий задает вопрос, для чего президент Украины вообще поедет в Вашингтон. По мнению Чаплыги, Зеленский не услышит там ничего нового, только те же условия, которые ставила Меркель. Следовательно, говорит он, вполне вероятно, что речь пойдет о газе.

Как объясняет политолог, у Германии будет Северный поток-2, кроме которого также есть Южный и Турецкий потоки, но в стороне остаются США. А поэтому он делает такой вывод о визите Зеленского в Вашингтон: «США также напомнят, что договоренность между Германией и США заключается в том, что США тоже будут игроком на европейском рынке газа».

Чаплыга отмечает, что речь идет о дорогом американском сланцевом газе. «Чтобы быть игроком, им нужно где-то этот газ скирдовать. Польская контора будет контролировать наши газовые хранилища», - объясняет он. По словам политолога, существует рамочное соглашение между Украиной и США о передаче контроля над украинскими газовыми хранилищами американцам через польскую прокладку.

Эксперт предупреждает, что добыча украинского газа также может перейти под контроль западных партнеров, а в таком случае населению придется платить за газ больше.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал о целях визита Зеленского в Вашингтон.

Также Politeka писала о том, что Климкин рассказал, что ждет отношения между США и Украиной.



