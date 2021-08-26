Эксперт по вопросам обороны и безопасности Олег Стариков в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как «Талибан» захватывал Афганистан.

«Во-первых, он взял полностью под контроль все границы, по которым потом перестали поставлять все материально-техническое обеспечение, а потом по очереди начал брать города и уезды. Но брать не столько в военном, сколько в дипломатическом плане. Приходили талибы-переговорщики, и города и уезды сдавались», - говорит эксперт.

По его словам, на протяжении 20 лет в Афганистане реальной властью были не США и президент Ашраф Гани, а «ночные правительства» талибов.

«Ночью люди для того, чтобы совершить какое-то правосудие или получить какую-то правду, отстоять какую-то правду… Они шли не к власти, они шли к талибам. И они с помощью шариата разбирались, кто прав, кто не виноват. Дело в том, что сама религия в Афганистане стоит на первом месте. Поэтому у них муллы – это самые справедливые люди, которые выносят правосудные решения», - сказал Стариков.

Он рассказал, что после выборов в Афганистане к медикам массово начали обращаться люди с отрубленными пальцами. Если пациентам не оказывали помощь вовремя, приходилось ампутировать кисть из-за гангрены. Также были зафиксированы летальные случаи, потому что пострадавшие поздно обращались за медицинской помощью.

«Оказалось, те, кто пошел на выборы – кстати, 20% всего пошло на выборы… Приходило так называемое ночное правительство, ставили их в колонну, был какой-то палаш грязный – и рубили этот палец», - резюмировал Стариков.

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