В Свято-Успенскую Почаевскую лавру прибыли многотысячные крестные ходы верующих Украинской Православной Церкви из разных уголков Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, за неделю десятки тысяч верующих УПЦ на пути в Почаевскую лавру преодолели 250 километров, пишет «Знай».

"Пройти пешком более 200 км по полевым пыльным дорогам за несколько дней, а ночью спать где придется - это очень трудно для молодого и здорового человека. А мы видим в Крестном ходе не только молодых, но и старших возрастом, много маленьких детей и даже младенцев. Так некоторые заботятся о своем спасении и спасении своих детей, хотят, чтобы благодать Божия обильно покоилась на них. Это все по вере и надежде на милость Божию. В наше тревожное время этот духовный труд крайне необходим. Крестоходцы, можно сказать, вымаливают милость Божию себе, людям, нашей стране. И хочется пожелать им и в дальнейшем крепости духа, помощи Божией, чтобы их вера еще больше выросла и окрепла, а нам, видя их ревность, чтобы тоже воспламенившись ревностью о славе Божией и спасении своих бессмертных душ», - отметил наместник Почаевской лавры митрополит Владимир.

Владыка рассказал, что в этом году количество участников молитвенного шествия из Каменец-Подольского выросло вдвое по сравнению с 2019 годом - с 20 тыс до более 40 тыс участников.

Наместник Почаевской лавры подчеркнул, что участие в крестном ходе символизирует и то, как верующий человек преодолевает трудности в своей жизни ради спасения и Царства Небесного.

«Крестный ход - это духовный и физический труд, который совершается смирением и молитвой, постом и сугубое покаяние. Крестный ход-это соборная покаянная молитва о помиловании, которая имеет особую благодатную силу и низводит милость Божию и благодать Господню. Крестный ход - это образ видимого пути христиан узким и тернистым путем, что ведет к тихой пристани Царства Небесного», - подчеркнул наместник Почаевской лавры.

Крестные ходы прибыли из Каменец-Подольского, Браилова, а также из Хмельницкого, Шепетовки, Славуты и других городов.

Традиционный крестный ход верующих УПЦ в Почаевскую лавру проходит ежегодно и был основан в 1832 году.