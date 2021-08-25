В Днепропетровской области развивается бурный политический скандал, связанный со сменой руководства в Кривом Роге, где к власти вернулся Вилкул-старший.

Как пишет From-UA, после неожиданной смерти мэра города Константина Павлова (обстоятельства и причины которой до сих пор официально не оглашены) возник логичный кризис власти. Согласно нормам законодательства, исполнять обязанности городского головы в такой ситуации должен секретарь горсовета. В Криворожском горсовете после местных выборов - 2020 секретарем был избран депутат от Слуг народа Александр Котляр.

Сразу после Дня Независимости, который в родном городе Президента Зеленского отметили чинно-гладко, в мэрии Кривого Рога начались стремительные перемены. Городской совет Кривого Рога принял отставку (!) секретаря горсовета Котляра. Сразу после этого на освободившийся пост оперативно избрали... Юрия Вилкула, который и прежде руководил городом - вплоть до выборов 2020 г. Юрий Григорьевич - не только опытный управленец, но и отец Александра Вилкула - экс-депутата и экс-губернатора Днепропетровщины времен беглого Януковича. А теперь Вилкул-старший будет исполняющим обязанности городского головы Кривого Рога.

Подноготная история в том, что в реальности формальный "слуга" Котляр считается ставленником клана Вилкулов. А еще ранее, напоминают эксперты, он был близок к скандально известному политику из Днепра Загиду Краснову.

Цинизм ситуации в том, что в список президентской партии на выборах в горсовет Кривого Рога Котляра продвинул… Вилкул - с помощью депутата ВР от "Слуги народа" Киселя. Который был главой областной организации СН и считался "смотрящим" за Кривбассом и областью в целом. При этом без колебаний распродавал места в списках совершенно случайным людям и даже ставленникам оппонентов. В итоге подобного "кисельного руководства" на местных выборах в родном городе Президента его партия получила позорно низкие результаты и уступила Блоку Вилкула.

Таким образом, в горсовете Кривого Рога депутаты осознанно и без всяких колебаний передали руководство клану Вилкула, который находился в жесткой конфронтации с центральной властью. Кстати, местная криворожская партячейка слуг уже назвала действия Котляра «предательством», что ярко показывает разрыв, существующий между руководством и низовыми членами партии Президента

Эксперты утверждают, что в Кривом Роге может иметь место впечатляющий "договорняк" между депутатом ВР Киселем, который должен представлять Зеленского, и кланом Вилкула, который к успешно вернулся к власти в родном городе Зеленского. Интересно, в курсе ли Президент того, что пока он решает серьезные геополитические вопросы, его ставленник расторговывает с Вилкулами власть в родном Кривом Роге?

Показательно, что сразу после смерти экс-мэра Павлова фракция «слуг народа» в ВР (не дождавшись похорон и официального прощания с покойным) поторопилась объявить, что выборы городского головы Кривого Рога должны пройти в марте 2022 г. Однако при раскладе, который возник сейчас, выборов может не быть вообще. А Вилкул-старший будет руководить городом в статусе «и.о.».

Напомним, в ходе ожесточенных прошлых выборов мэра Кривого Рога осенью 2020 г. Юрий Вилкул безусловно лидировал, опережая выдвиженца Президента - руководителя Северного ГОКа (принадлежит олигарху Ахметову) Дмитрия Шевчика. Однако после 1-го тура Юрий Григорьевич... неожиданно снялся с выборов, объяснив это решение проблемами со здоровьем. Впрочем, наблюдатели посчитали это результатом давления, которое офис Президента Зеленского оказал на Вилкулов, чтобы провести в мэры города своего ставленника. Вилкул-старший ушел, но "передал эстафету" молодому протеже клана Вилкулов - Константину Павлову (близкий соратник Вилкула-младшего, в 2012-14 гг. был депутатом ВР от партии регионов). Павлов в итоге уверенно победил, набрав 56,95% голосов избирателей и опередив кандидата от Президента почти на 15%. Главе государства Зеленскому пришлось сглотнуть горечь поражения.

В нынешней ситуации неожиданная смерть экс-мэра Павлова от выстрела из огнестрельного оружия и возвращение Вилкула-старшего на руководящий пост вызывает огромное количество вопросов. Если клан Вилкулов действительно переиграл оппонентов и вернулся к власти, то налицо - полный провал внутренней и кадровой политики Президента, как минимум - в его родном городе. Где ставленники главы государства (уже упомянутый депутат Рады Кисель) банально распродают места во власти оппонентам Зеленского. Кстати, интересный “звоночек” - депутаты Криворожского горсовета сразу же потребовали (!) обеспечить избранному и.о. городского головы Юрию Вилкулу серьезную охрану.

Мы будем с большим интересом следить за развитием событий.