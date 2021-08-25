Максим Джигун. Фото из открытых источников
"Я довольно скептически отношусь к эффективности некоторых решений СНБО и их примыканий к теме национальной безопасности, однако недавние санкции против откровенных пророссийских элементов в Украине Деркача, Шария, Пушилніна, Гужвы и его сайта Страна.иа и Пушиліна вызывают только положительные эмоции и уважение. Но, как оказывается, не всем "патриотам" разоблачение российской агентуры и их политических инструментов пришлось по душе", — отмечает Джигун.
Эксперт предполагает, что "торпедировать" Данилова в Офисе Президента решили руками городского головы Днепра Бориса Филатова. А также напоминает: в последнее время произошло заметное сближение Филатова с заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко, с легкой руки которого глава Днепра в июне "стал заместителем председателя Палаты местных властей — органа для усиления взаимодействия между центральной и региональной властью при президенте Украины".
"Вот, например, мэр Днепра Борис Филатов, почти сразу после решения СНБО, назвал журналистов підсанкційного сайта Strana ua, которые неоднократно занимались легитимизацией в украинском информпространстве фейков и российских нарративов, "настоящими журналистами". Интересно, что встав на защиту издания, в отношении которого введены санкции, Филатов фактически ушел в оппозицию к СНБО как институции и бросил вызов его руководству в лице Алексея Данилова", — указывает Джигун.
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Это уже не первый случай, когда Борис Филатов пошел на прямую конфронтацию с органами государственной власти. Недавно, мэр Днепра отключил здание от коммуникаций Амур-Нижнеднепровского суда Днепра, судьи приняли решение о незаконности демонтажа рекламных бордов ряда компаний, которые связывают с оппозицией мэра Бориса Филатова.