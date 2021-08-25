Дважды председатель Верховной Рады Александр Мороз в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал о самом главном достижении независимой Украины.
«Самое главное достижение – что Украина есть. Что акт принят был. И в этот период определяющей точкой формирования государства было принятие Конституции. Я хочу подчеркнуть – нет отцов Конституции. Отец Конституции – парламент. Разный по составу, со своими противоречиями, со своими группами… Но они поднялись над этими разногласиями и основной закон приняли», - говорит Мороз.
По его словам, это должно служить примером для всех других сфер.
«То есть надо искать компромисс ради будущего страны», - подчеркнул экс-глава ВР.
В то же время он отметил, что Украина после развала СССР имела наиболее развитую индустрию, современные технологии, один из лучших в Европе агропромышленных комплексов, но сегодня наша страна – одна из самых бедных. Мороз называет это самым большим поражением Украины.
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«Главный недостаток – это неправильно построенная система власти», - сказал политик.
Как сообщала Politeka, Мороз заявил, что самоуправление меняет человека: «Он становится гражданином».
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