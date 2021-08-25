Певица Ани Лорак показала фото в обнаженном виде и поздравила Украину с Днем Независимости

Как пишет Hyser, певица Ани Лорак, которая на протяжении длительного времени живет и работает в России на День Независимости решила поздравить свою родину с праздником. Отметим, что певица долгое время не появлялась на территории Украины ни с концертами, ни просто с визитом. Хотя в своем интервью не так давно она говорила о том, что такое желание у нее есть и она действительно хочет воплотить его в жизнь.

Лорак увренена, что на ее концерты захотят многие прийти. Но конкретных дат она не называла. В День Независимости Украины она решила поздравить родину с этим праздником. На своей странице в социальной сети она разместила фото практически без одежды, прикрывшись только пиджаком синего цвета.

На ее голове красовался венок из живых цветов. Свой образ Лорак дополнила легким макияжем и укладкой в виде идеально гладких волос.

"З Днем народження, Україно! 💙💛", - подписала снимок Ани Лорак.

В комментариях пользователи сети присоединились к поздравлениям. Но не обошлось и без хейта в сторону певицы.

"Зі святом, друзі!!! Слава Україні!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦, З Днем незалежності! Миру та краси💛💙🙏, Самая любимая украинская артистка 😍😍😍😍😍, Любимо, чекаємо з концертами на рідній землі. ❤️❤️❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦, Боже, какая красивая фотка и вы, я в любви😍, Какое фото😍 прелесть😍 Вы такая красавица,Каролиночка😍

💙💛😍, Вау!! Какая красотаа,глаз не оторвать😍🤩🌷, Каролина, вы невероятная 😍😍😍 снимок 🔥", - написали пользователи сети.