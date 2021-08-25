Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай. ua рассказала об экономической ситуации, которая ожидает Украину в начале осени.

«Эксперты прогнозируют новое подорожание продуктов. Цена на овощи и фрукты будет зависеть от урожая, но есть некоторые продукты, на которые ценники точно перепишут», - заявила Завальнюк.

Она рассказала, что «рекордсмены» этого лета – сахар и подсолнечное масло: пожарить блины станет на 90% дороже, чем в прошлом году, ведь цены на масло составят 70 гривен за литр. По словам журналистки, эксперты это объясняют спросом на подсолнечник в мире.

«С сентября продукты снова прибавят в цене. И если на сахар и масло цена не изменится, на 20% могут подорожать мясо, молоко и яйца. Цена на овощи и фрукты будет зависеть от новых урожаев и погоды. Холодная весна, погодные условия, транспортные расходы и подорожание продовольствия во всем мире – так экономисты объясняют ситуацию с продуктами в Украине», - рассказала Завальнюк.

Кроме того, журналистка отметила, что обслуживание Украиной государственного долга идет по графику – в сентябре 2021 года состоятся очередные выплаты. По ее словам, ранее в Минфине сообщали, что в 2021 году Украина потратит 468,4 млрд грн на погашение государственного долга и еще 158,68 млрд грн - на его обслуживание.

«В частности, в сентябре нам предстоит выплатить кредиторам 101,77 млрд грн. Выдержит ли гривна рекордные выплаты западным кредиторам? Экономические аналитики отмечают, что гривна в ближайшее время будет укрепляться: этому будут способствовать как ситуативные факторы, так и фундаментальные», - говорит Завальнюк.

Она поделилась комментарием эксперта Тараса Козака, который заявил, что единственное, что может негативно повлиять на курс валюты — политические спекуляции относительно падения золотовалютных резервов на 10% после выплат по внешним долговым обязательствам.

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