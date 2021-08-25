Бывший советник президента России экономист Андрей Илларионов в программе «On target с капитаном Гари Табах» рассказал, почему согласился работать с Путиным.

Он вспоминает, что видел в президенте России человека, который серьезно относится к проведению реформ и хочет добиться возобновления экономического роста в стране.

«Это то, чем я занимался профессионально как экономист в течение предшествующих почти двух десятилетий. И я посчитал это возможным и необходимым не столько для себя, столько для страны, поскольку страна пребывала в длительном экономическом кризисе в течение девяти лет, когда экономика падала, экономический потенциал сократился на 40 процентов, промышленность более чем в два раза. Уровень жизни людей катастрофически упал, нищета просто стала всеобщей. Я считал, что это и возможность, и долг для меня – сделать все возможное для того, чтобы прекратить экономический спад и кризис, обеспечить для людей возможность жить более или менее прилично», - рассказывает экономист.

Илларионов отметил, что 90 процентов его рекомендаций Путин взял на вооружение.

«Он и его кабинет проводили политику, близкую к тому, что я рекомендовал. В результате этого возобновился экономический рост в стране, причем он достиг высоких параметров, 7 процентов за год. За десять лет российский ВВП на душу населения практически удвоился, а частное потребление на душу населения увеличилось в 2,3 раза. Вот это десятилетие оказалось лучшим в истории России. Никогда за ее историю таких темпов экономического роста в стране не было. В этом, естественно, есть не только мой вклад, а работа большого количества людей», - информирует он.

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