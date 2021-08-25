Действительно ли США нарушили свои обязательства перед афганским правительством и бросили его на произвол судьбы? Этот вопрос в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассматривает политолог Александр Мусиенко.

«США выполнили все обязательства перед Афганистаном как свои основным партнёром вне НАТО. Разве они не давали афганцам оружие? Давали. Разве не помогали готовить армию? Помогали. И деньги в закупку оружия для афганской армии они вкладывали. Но сейчас это оружие досталось талибам. Самой эффективной частью афганской армии оказался спецназ, который готовили американцы – его перебрасывали по всей стране для борьбы с талибами. Так в чём афганцы могут упрекнуть Америку? Им дали оружие, дали деньги, но они не захотели этим воспользоваться. Статус союзника США вне НАТО не предполагает непременно обязательства защищать его военной силой», - отмечает гость программы.

По его словам, это означает лишь договор о военно-техническом сотрудничестве и гарантию предоставления помощи.

«Вы будете для США стратегическим партнёром, получите оружие, но это не значит, что войска США обязаны воевать за вас. Это не НАТО, не военно-политический блок, где есть взаимные обязательства», - говорит Александр Мусиенко.

Как сообщает Politeka, ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о том, зачем США были в Афганистане.

Также Politeka сообщала, что журналист Бачо Корчилава призвал украинцев задуматься над афганскими событиями.