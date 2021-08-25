Политтехнолог Валентин Гладких в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, действительно ли Украина находится под внешним управлением. По его словам, любая страна не имеет полного суверенитета.

«Это просто реальный рафинированный бред. Это говорят с пропагандистской целью или очень неправильно понимают, что такое государственный суверенитет в 21 веке, еще они думают, что Польша не под внешним воздействием, а откуда взялся Brexit тогда?», - отметил Гладких.

По словам эксперта, Великобритания вышла из Европейского союза из-за того, что им навязывали нормы из Брюсселя, что является ограничением государственного суверенитета. По мнению Гладких, ЕС – это антидемократический феномен, потому что там нормы устанавливаются институтами, которые не избираются и никого не представляют.

«Суверенитет любого государства в 21 веке ограничен. Вы не можете безнаказанно использовать насилие против своих граждан и тем более против других государств», - подчеркнул Гладких.

Как отметил политтехнолог, не существует полностью суверенных стран, так как некоторые рамки все равно существуют. По его словам, даже Россия не имеет полный суверенитет, потому что правительство России все равно оглядывается и учитывает, когда кто-то заявляет о нарушении ими каких-то норм, хотя они и ведут агрессивную политику.

«Украина не является более ограниченной в своем суверенитете, чем любое другое государство», - сказал Гладких.

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