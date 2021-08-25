Шеф-повар и бренд-шеф Александр Якутов в программе «Главный вопрос с Борисом Бронштейном» рассказал о роли денег в профессии повара. Он считает, что человек должен любить выбранное дело больше, чем деньги. Хотя бы на первом этапе.
«Ты видишь, влюблен он в это дело или нет. Если он думает только о деньгах, если его мысли горят о «купить себе БМВ», а не поездку в Италию, чтобы поучиться хотя бы полгода – ты это понимаешь и не тратишь на него время», - говорит он.
Якутов рассказал, что, по его мнению, может быть самым страшным для повара.
«Он идеально работает, у него светлая голова, он вообще просто машина, ты на него ставки делаешь. Но 95 процентов поваров пропадают, как только начинают встречаться с девушкой. Они начинают собирать деньги, чтобы пойти с девушкой погулять на выходных. Смотришь – все, поплыл чувак! Надо возвращать!», - рассказывает шеф-повар.
Он считает, что нужно уметь отпускать своих учеников, когда они достигли зрелости.
Известный холостяк подарил Ротару браслет по цене квартиры, кадры роскоши: "Господи, какая женщина"
Эктор Хименес-Браво после огненного ЧП показал, с кем улетает из страны:"Будет круто"
«Холостяк» Заливако сорвался к дорогой для него девушке, и это не Анна Богдан: «Мы с ней близки…»
Дважды разведенного Пономарева засекли под ручку с известной блондинкой, чей муж ушел к Ани Лорак: "Ой..."
Друг Кароль показал, как выглядит могила Скрябина спустя 6 лет после его гибели: "За все эти года..."
«Я переживаю за поваров, для меня это как семья. Поэтому я часто вижу, что им мешает, что их дополняет, чего не хватает. Для меня максимально важно, чтобы они уходили от меня, и мне за них не было стыдно. Мне очень хорошо выпускать людей, которые могут для Украины создавать какие-то продукты и поднимать украинскую кухню. Это для меня показатель. Нужно научиться расставаться и растить новых. Это очень круто», - отмечает он.
Politeka сообщала о том, что Кафа рассказал о философии богатства: «Вопрос не в объеме денег».
Также Politeka сообщала о том, что Андрусив объяснил, как украинцам позиционировать себя в мире: «Мы должны захотеть, например, сделать вклад в борьбу с климатом».