Шеф-повар и бренд-шеф Александр Якутов в программе «Главный вопрос с Борисом Бронштейном» рассказал о роли денег в профессии повара. Он считает, что человек должен любить выбранное дело больше, чем деньги. Хотя бы на первом этапе.

«Ты видишь, влюблен он в это дело или нет. Если он думает только о деньгах, если его мысли горят о «купить себе БМВ», а не поездку в Италию, чтобы поучиться хотя бы полгода – ты это понимаешь и не тратишь на него время», - говорит он.

Якутов рассказал, что, по его мнению, может быть самым страшным для повара.

«Он идеально работает, у него светлая голова, он вообще просто машина, ты на него ставки делаешь. Но 95 процентов поваров пропадают, как только начинают встречаться с девушкой. Они начинают собирать деньги, чтобы пойти с девушкой погулять на выходных. Смотришь – все, поплыл чувак! Надо возвращать!», - рассказывает шеф-повар.

Он считает, что нужно уметь отпускать своих учеников, когда они достигли зрелости.

«Я переживаю за поваров, для меня это как семья. Поэтому я часто вижу, что им мешает, что их дополняет, чего не хватает. Для меня максимально важно, чтобы они уходили от меня, и мне за них не было стыдно. Мне очень хорошо выпускать людей, которые могут для Украины создавать какие-то продукты и поднимать украинскую кухню. Это для меня показатель. Нужно научиться расставаться и растить новых. Это очень круто», - отмечает он.

Politeka сообщала о том, что Кафа рассказал о философии богатства: «Вопрос не в объеме денег».