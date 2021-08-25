Чем обернулся визит Ангелы Меркель в Киев? Этот вопрос в программе «Акценты»рассматривает политический эксперт Александр Мусиенко.

«Мы можем создать украино-германский совет по энергетике и предложить Ангеле Меркель пост председателя. Впрочем, назвать этот орган можно как угодно. Почему мы только говорим: Россия взяла к себе Шрёдера? Ведь мы должны быть заинтересованы в развитии сотрудничества с Германией, это лидирующая страна Евросоюза. А Меркель прекрасно знает Украину. Пусть даже она откажется – но ведь мы предлагаем. Пусть она внесёт свою лепту в энергетическую безопасность Центральной Европы. Это – конкретный перечень того, что можно обсуждать. Так и нужно выстраивать политику. Мы должны уйти от того, что мы постоянно плачемся и обижаемся на то, что кто-то что-то сделал без учёта наших интересов», - говорит эксперт.

По его мнению, наша страна должна занимать активную международную позицию, и в такой ситуации предлагать должность иностранному политику – вполне нормально.

«Меркель – чрезвычайно ответственный политик, и украинским коллегам стоило бы поучиться у неё. Она проглотила все обвинения в сговоре с Россией», - говорит Александр Мусиенко.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Руслан Бизяев прокомментировал визит Ангелы Меркель в Украину.

Также Politeka сообщала, что своё мнение об этом визите высказал депутат Верховной Рады Андрей Николаенко.