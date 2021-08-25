Онколог-гинеколог Лина Гирагосова рассказала, о том, в каких клиниках – государственных или частных – лучше лечить онкологию, какие симптомы рака яичников, а также о китайских тампонах на травах, которыми женщины лечатся от полипов

Рак яичников – когда нужно срочно бежать к гинекологу

Гинеколог-онколог Лина Гирагосова специально для Clutch рассказала, как проявляются симптомы рака яичников и при каких недомоганиях женщина должна обязательно посетить гинеколога.

«Симптомы рака яичников могут быть многообразными и не являются специфичными. Не обязательно будет кровить, как при полипе или при раке шейки матки», - рассказала доктор.

Далее Лина Гирагосова подробно описала симптомы, на которые следует обратить внимание: «Это могут быть нарушение цикла, болевые ощущения в разных отделах брюшной полости, нижних отделах живота и в малом тазу. Это могут быть увеличение живота в объеме, это ощущение постоянного вздутия живота. Изменение со стороны работы желудочно-кишечного тракта. Быстрая насыщаемость пищей. Появление отечности на ногах и в лобковой области».

Лечение онкологии в государственных и частных клиниках – мнение врача

В интервью у эксперта-онкогога Лины Гирагосовой также спросили, куда лучше обращаться за помощью в случае онкозаболивания и правда ли, что в приватных клиниках методы лечения современнее.

«Независимо от того приватное это учреждение или государственное, вам окажут квалифицированное лечение. Везде врачи, которые имеют отношение к лечению онкозаболиваний используют стандарты оказания медицинской помощи. Творчества здесь быть не может. Мы все действуем исходя из анализов и обследования».

Также эксперт не считает, что для эффективного лечения обязательно нужно ехать за границу и искать там лучших врачей.

«Мне кажется, не стоит специально ехать за границу, чтобы получить медицинскую помощь касательно онкозаболеваний. У нас достаточно грамотных специалистов. Это и великолепные хирурги, замечательные химиотерпевты, радиологи. В Украине есть все для оказания лечения на самом высоком уровне».

Лина Гирагосова рекомендует не затягивать с визитом к врачу, потому что многие приходят уже на последних стадиях развития болезни.

«На последних стадиях лечение становится намного тяжелее. Это и финансовое испытание для человека и духовное. Нужно пройти ряд исследований, многоэтапное лечение, фимиотерапию, лучетерапию, хирургическое вмешательство. Лучше обратится за помощью раньше».

Помогут ли тампоны на травах вылечиться от полипа матки?

В Сети бытует мнение, что тампоны на травах от китайских производителей лечат многие гинекологические заболевания. Сами производители заявляют, что с помощью их продукции можно даже избежать хирургического вмешательства. Что об этом думает Лина Гирагосова:

«Я противник этих китайских тампонов на травах. Полип – это уже структурное заболевание, которое имеет ножку и сосуды. Тампон, который вы поставите во влагалище не может решить вопрос по удалению. В интернете есть двоякие отзывы, как и про врачей всегда разные мнения».

Об использовании таких методов в профессиональном лечении не может быть и речи: «Врач не может использовать те методы лечение, которые не имеют доказательной базы. Мы должны пользоваться только теми методами, которые действительно приводят к выздоровлению. Пациент – это же не поле для экспериментов. Нельзя поставить ему такой тампон и надеяться, что полип пропадет».