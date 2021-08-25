Политолог-международник Максим Яли в своей программе «Контрольный удар» рассказал о рисках неподготовленного вывода американского контингента из Афганистана, которые могут иметь плачевные последствия не только для афганцев, но и для всего мира.

«Фактически, Байден повторил ошибку Обамы, который победил на выборах в 2008 году как раз под лозунгами завершения войн в Ираке и Афганистане, в условиях начала первой волны глобального экономического кризиса 2008-2009. Неподготовленный и скоропалительный вывод американского контингента из Ирака привёл к созданию ИГИЛ, ряды которого активно пополнялись представителями вооруженных сил Ирака», - говорит Яли.

По словам политолога, ту же картину мы уже наблюдаем сейчас в течение последних нескольких месяцев, когда целые полки афганской армии сдавались без боя и переходили с американским вооружением на сторону Талибана.

Яли считает, что заявления Байдена в недавнем телеобращении к нации о том, что США выполнили все поставленные задачи в Афганистане, являются не более, чем попыткой сохранить хорошую мину на лице при плохой игре. Он отметил, что через двадцать лет после начала интервенции США и союзников, Талибан уже контролирует всю территорию страны и имеет всю полноту власти за исключением небольшого ущелья Панджшер, где проживают преимущественно таджики.

«На самом деле риски возникновения и реинкарнации Аль-Каиды и других террористических организаций на территории Афганистана даже в краткосрочной перспективе крайне велики. И мы можем стать свидетелями создания «ИГИЛ-2», но уже на базе, или при содействии, или молчаливом согласии Талибана. Но произойдёт это не сразу, так как сейчас Талибану необходимо легитимизировать себя в международном сообществе и «подчистить» репутацию», - заявил Яли.

Как сообщала Politeka, Корчилава заявил, что Афганистан - это пример того, когда ты надоел уже всем и ничего не сделал.

Также Politeka писала о том, что Корчилава рассказал, как афганские события повлияют на переговоры Зеленского и Байдена.