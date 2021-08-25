Каких последствий следует ожидать от административно-территориальной реформы? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует двукратный спикер Верховной Рады Александр Мороз

«Административно-территориальная реформа – это однозначно неконституционный шаг. Конституция предусматривает объединение громад на добровольной основе. Решение об объединении громад должны принимать сами граждане. Но я не открою Америку, если скажу: нигде в Украине этот принцип не соблюдается. Кроме того, легитимным такое решение может быть только в том случае, если оно принято на основании устава громады. Ранее функцию регистрации подобных решений отняли у районных отделений юстиции. Я обращался к министру и спрашивал: так что, теперь этим должны заниматься областные управления? Мне ответили, что решают этот вопрос. Решают то, на что нужно 10-15 минут: подписать документы и предоставить такие полномочия. А делалось это потому, что реформу проводили насильственным путём», - считает гость программы.

По его словам, административная реформа породила такие громады, которыми нельзя управлять.

«Управлять территориями можно было и через субъекты хозяйственной и общественной жизни – но теперь всё уничтожено. Получились громады размером по пол-Швейцарии. А человек, стоящий во главе каждой из них, может только подделывать результаты выборов», - говорит Александр Мороз.

Как сообщает Politeka, ранее историк Сергей Корновенко заявил, что административно-территориальная реформа неразрывно связана с аграрной.

Также Politeka сообщала, что эту реформу прокомментировал бывший глава Броварской администрации Георгий Биркадзе.