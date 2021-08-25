Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» высказал мнение, что ситуация в Кабуле показала глубочайшие просчеты американцев

«Захват Кабула, хаос в Кабульском аэропорту вызвали мини-политический кризис в Вашингтоне. Сейчас начинается разбор полетов. Начинают перекидывать между собой, кто виноват: военная разведка, Пентагон или спецслужбы, ЦРУ, или кто-то другой. Они между собой начинают разбираться, кто виноват и где был просчет», - говорит он.

Политолог также упомянул об информационных сливах в американской прессе, которые свидетельствуют о сложной ситуации в отношениях между спецслужбами и правительством.

«Три дня назад слили такую информацию, что ЦРУ предупреждало о падении Кабула ранее. То есть явно, что это спецслужбы сливают, показывая, что они вообще ни при чем. Потому что в последнее время на них начали наезжать по поводу того, что это ЦРУ не просчитали. Видимо, сейчас они отбиваются. Я думаю, в Штатах эта тема будет муссироваться вплоть до следующего года, особенно со стороны республиканцев и трампистов, которые будут на этом капитализироваться к промежуточным выборам в Конгресс в 2022 году», - рассуждает Куса.

В соцсетях популярна версия о том, что вывод американских войск из Афганистана – это некий стратегический план на пять шагов вперед.

«Мы просто еще не знаем всего, но некоторые люди знают в Фейсбуке, а мы еще не догадываемся, что под этим планом подразумевается, что Байден всех переиграет, потом, в конце. Но вся ситуация в Кабуле показывает, что нет. Когда они эвакуируют, потом остановили эвакуацию, потом вернули тысячу человек, потом еще военных отправили, чтобы ускорить эвакуацию. Было видно, что они вообще не ожидали, что Кабул возьмут за ночь. Никто не ожидал, что семь провинций и Кабул можно взять за одну ночь», - говорит эксперт.

Politeka сообщала о конкретной задаче ИГИЛ в Центральной Азии, о которой рассказал Досым Сатпаев.

Также Politeka сообщала, что, по словам Досыма Сатпаева, Цель номер один у Талибана – установить контроль над Афганистаном.