Скандальный российский продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин часто использует свой микроблог, чтобы высказаться по поводу того или иного события в мире шоу-бизнеса.

В своих публикациях в Instagram он регулярно комментирует жизнь коллег по эстрадному цеху и чаще других в поле его зрения попадает экс-подопечный Юрий Шатунов и даже сама Примадонна Алла Пугачева, пишет Hyser.ua.

Также Андрей Разин время от времени делится творческими достижениями своего коллектива «Ласковый май» и представляет публике новых подопечных. Так, в росСМИ обсуждалось сотрудничество Андрея Разина с молодым манекенщиком и по совместительству вокалистом Иваном Глазом.

По словам шоу-бизнесового деятеля, выбор был сделан осознанно и обдуманно: "Он из города Мурманска, сын нашего коллеги и друга, музыканта и режиссера Сергея Глаза. Мне очень приятно, что уже два солиста группы «Ласковый май» родом из Мурманска".

По мнению пользователей соцсетей, молодой человек отличается выразительной внешностью и гармонично выглядит на сцене, но едва ли сможет заменить неповторимый "оригинал" в лице Юрия Шатунова:

Иван Глаз. Фото: Instagram

Иван Глаз. Фото: Instagram

Иван Глаз. Фото: Instagram

Как известно, в начале 90-х Шатунов покинул "ЛМ", а спустя время переехал в Германию, где продолжил заниматься музыкой и открыл собственный продюсерский центр. Отношения между ним и Андреем Разин сложились достаточно непростые, в первую очередь, из-за вопроса авторских прав на хиты "Розовый вечер", "Белые розы" и другие.

Шоу-бизнесовый деятель уверяет, что у музыканту претензий не имеет и отностся к нему с любовью: "Конфликт у меня с его директором Аркадием Кудряшовым, который не разрешает Юре со мной разговаривать".