Дважды председатель Верховной Рады Александр Мороз в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, какой хочет видеть Украину в будущем.

“Я в будущем хотел бы видеть Украину такой, как она написана в статье 1 Конституции. Это должна быть суверенная страна, правовая, демократическая и социальная. Страна, люди которой будут гордиться… Чтобы вошли все территории, которые нам с 1991 года положены, за Украиной закреплены. Я, отвечая на этот вопрос, говорю — можно к этой проблеме приступать тогда, когда люди будут там видеть, что здесь выше, что здесь уважают людей”, - сказал Александр Мороз.

Он отметил, что больше всего Украине вредит то, что люди говорят на суржике.

“Система жизни, система общественных отношений, в нормальной стране будет поднимать на поверхность, и утверждать роль государственного языка”, - добавил Мороз.

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