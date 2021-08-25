С 13 по 20 августа терорганы ГЭИ провели 950 проверок, составили 930 протоколов об административных правонарушениях и рассчитали более 130 миллионов гривен убытков, нанесенных окружающей среде.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной экологической инспекции Украины, пишет «Знай».

Наиболее резонансный случай зафиксирован в Сумской области. КП "Бурынь-Теплосервис" предъявлено претензию на сумму почти 101 миллион гривен за засорение земельного участка твердыми бытовыми отходами. Материалы дела переданы в Сумскую областную прокуратуру.

Еще два факта нарушений, нанесших окружающей среде значительный ущерб, выявлены в Житомирской области:

сброс неочищенных вод из ГКЧП КП "Житомирводоканал" - сумма убытков составила почти 9 миллионов гривен, а материалы переданы в СБУ в Житомирской области;

самовольное пользование недрами без соответствующего разрешения неустановленными лицами – ущерб составил более 9 миллионов гривен, материалы направлены в сектора полицейской деятельности № 1 Житомирского РУП ГУНП.

Также ГЭИ рассчитала убытки за рубку 778 деревьев на территории ГП «Гайсинское лесное хозяйство» в Винницкой области. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составила более 7 миллионов гривен. Материалы направлены в Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в г. Хмельницкий для присоединения к уголовному делу.