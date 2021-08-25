Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» считает, что первый эшелон фаворитов по стартовым возможностям в Афганистане имеют пять стран. Это Китай, Пакистан, Иран, Узбекистан и Российская Федерация.

«Для них падение Кабула стало шоком, но не стало трагедией. Да, некоторые проекты заморозились, но для них Талибан – это не враг», - отмечает он.

Второй эшелон стран – это как раз те, кто имеет реальные проблемы в отношениях с Талибаном.

«Им сейчас будет достаточно сложно себя позиционировать. Это, прежде всего, Таджикистан, у которого, во-первых, очень длинная граница с Афганистаном, а во-вторых, непростые отношения с талибами. В-третьих, они сейчас окажутся на переднем крае миграционной проблемы, проблемы беженцев, гуманитарной ситуации и обостряющегося противостояния между талибами и последним очагом сопротивления в Панджшере. И сын Масуда, Ахмад Масуд младший, и Амрулла Салех, бывший вице-президент Афганистана – таджики», - говорит Куса.

Он напомним, что у Таджикистана и ранее были очень трудные отношения с талибами.

«Таджикистан, пребывая в составе Советского Союза, воевал в Афганистане, а когда власть захватили моджахеды, были враждебные отношения между афганцами и таджиками. Когда в Таджикистане была гражданская вона, то одним из участников этой войны были исламисты, в том числе афганские таджики, которые через границу шли и воевали», - информирует Куса.

Когда талибы захватили границу с Таджикистаном седьмого июля, они получили охранять эту границу своим таджикским отрядам.

«То есть там сейчас с двух сторон границы стоят этнические таджики. – рассказывает он. – Только с одной стороны – военнослужащие, а с другой – афганские таджики. Как утверждает МВД Таджикистана и подтверждают иностранные журналисты, там не просто афганские таджики, а члены радикальных таджикских группировок, которые в свое время воевали в Таджикистане», - резюмировал он.

Politeka сообщала о конкретной задаче ИГИЛ в Центральной Азии, о которой рассказал Досым Сатпаев.

Также Politeka сообщала, что, по словам Досыма Сатпаева, Цель номер один у Талибана – установить контроль над Афганистаном.