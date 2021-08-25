Экономист Александр Савченко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, почему россияне любят Владимира Путина.

«Глубинная суть русского народа требует такую власть, как она есть. И такие люди только могут управлять: хан, царь, генеральный секретарь, президент. То есть это люди, по сути, которые могут убить тысячи или десятки тысяч граждан, и граждане им будут аплодировать. Говорят: «Путин уникум»... Но нет. А Ельцин, который стрелял по парламенту? Что, другой? Россией может править только очень сильная личность, которая борется за коренные интересы глубинного русского народа», - говорит эксперт.

Он отмечает, что интересы глубинного русского народа не совпадают с нашими.

«Более того, их имманентное желание внутреннее – это развалить Европейский союз, мировой порядок, но на первом месте – уничтожить Украину. К сожалению, поэтому я абсолютно не согласен, что это Путин плохой, а русский народ хороший», - сказал Савченко.

По его словам, победа либералов в РФ невозможна.

«Если демократы придут к власти в России – Россия развалится. И это трагедия либерального демократического движения России», - резюмировал экономист.

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