Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в приветственном слове в день 30-й годовщины Дня Независимости во время торжественного мероприятия «Благословение Украины», пишет Znaj.ua.

«За эти 30 лет мы совместно пережили различные испытания. У нас были как потери, так и достижения, но мы состоялись как государство. Важно, чтобы дальнейшую жизнь в нашем общем украинском доме мы строили на основе взаимоуважения, равных прав и возможностей для каждого гражданина и для каждой конфессии, и что особенно важно, на основе традиционных моральных ценностей. Ведь именно с принятием христианства наш народ получил свое новое рождение, новое дыхание и открыл новую страницу своей истории», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель Украинской Православной Церкви пожелал украинцам молитвенного заступничества Пресвятой Богородицы.

«Над алтарем этого древнего храма изображена Пресвятая Богородица с поднятыми в молитве к небу руками - наша Оранта, наша молитвенница, наша «Нерушимая Стена». Хотя мы сегодня празднуем первые 30 лет независимости нашего государства, но история нашего народа насчитывает более тысячи лет. И в течение всего этого времени Богородица не опускает Своих рук и молится за наш народ и за нашу Родину. Верю, что именно благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы, которая постоянно покрывает нас Своим молитвенным омофором, мы сохранились как народ на авансцене истории. Итак, сегодня молитвенно желаю, чтобы Божия Матерь и в дальнейшем держала поднятыми Свои Пречистые руки в молитве за наш народ! С праздником поздравляю всех вас», - сказал Предстоятель УПЦ.