Управление верховного комиссара ООН по правам человека изучает правомерность санкций против блогера Анатолия Шария и онлайн-издания "Страна.ua"

Как пишет "ПН", Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с введенными в феврале властями Украины санкциями, приведшими к закрытию телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. В настоящее время оно изучает, соответствуют ли международным нормам в сфере прав человека новые санкции властей - против блогера Анатолия Шария и онлайн-издания "Страна.ua", сообщила во вторник ТАСС официальный представитель УВКПЧ Марта Хуртадо.

"Управление верховного комиссара ООН по правам человека ведет регулярный мониторинг воздействия на права человека введенных правительством санкций, которые затрагивают свободу выражения мнения, - сказала официальный представитель. - Мы выразили украинским властям нашу обеспокоенность тем, что решение от 2 февраля о введении санкций, приведшее закрытию трех телеканалов, противоречит международным стандартам".

Как подчеркнула Хуртадо, УВКПЧ "известно о новых санкциях, введенных Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против лидера оппозиционной политической партии "Партия Шария" и его жены, а также против владельца онлайн-издания "Страна.ua". Управление верховного комиссара ООН в настоящее время "рассматривает это решение и оценивает его соответствие международному законодательству в сфере прав человека".

20 августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил по итогам заседания ведомства о введении санкций против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги и еще нескольких человек. Данилов заявил, что они якобы занимались "противоправной деятельностью на территории Украины".