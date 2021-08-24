Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев, передает Znaj.ua

Как известно, 23 августа впервые в Киеве прошло заседание Крымской платформы. Несмотря на безумное геополитическое, экономическое и дипломатическое давление России в Киев приехали руководители или уполномоченные представители из 46 стран мира.

Важной составляющей борьбы за деоккупацию Крыма должно было стать постановление Верховной Рады Украины Об обращении ВР в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ...об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.

За нее проголосовали 283 депутата, хотя понятно, что весомую государственническую и парламентскую легитимность украинской позиции по агрессии России предоставила бы конституционная, то есть в более 300 голосов большинство!

С партией Медведчука все понимало - они на призыв Путина не пришли на заседание парламента.

Но безответственность других фракций и групп шокирует!

Слуга народа-отсутствуют или не голосовали 41 депутат из 243;

Родина - отсутствуют или не голосовали 10 депутатов из 25 во главе с Тимошенко;

ЕС-отсутствуют или не голосовали 5 депутатов из 27 во главе с Парубием;

За будущее - 12 из 22 во главе с палкой;

Доверие-9 из 20 во главе с Кулиничем и Иванчуком;

Голос - 5 из 20 во главе с Рахмініним…

Попутно напомню, что последнее пленарное заседание Верховной Рады состоялось ... 16 июля?!

Поэтому было время у уставших депутатов отдохнуть до 23 августа!

А во время очередных политических или предвыборных дискуссий они снова будут рвать на себе рубахи и кричать, что Крым - это Украина и обещать, что в следующем году мы проведем парад в Севастополе, а день крымскотатарского народа в Бахчисарае