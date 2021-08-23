В Киев на саммит "Крымская платформа" прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Состоялись его встречи с руководством Украины. В том числе, 22 августа – его встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем и совместный брифинг, сообщается на сайте Кабмина.

Как пишут "Вести", взаимодействие Украины с Грузией активизируется. С высокой долей вероятности руководство Украины воспользуется этим, чтобы предпринять попытку добиться признания ПЦУ со стороны Грузинской Православной Церкви.

В ходе июньского визита премьер-министра Украины в Грузию состоялась его встреча с Католикосом-Патриархом Илией II. Религиовед Андрей Юраш, принимавший участие в визите, писал тогда, что встреча была чрезвычайно содержательной, и стороны обсудили "большой комплекс вопросов". Премьер заявил о необходимости "действовать сообща в духовно-религиозной сфере". Со стороны руководства ПЦУ делались намеки на возможное скорое признание ПЦУ Грузинской Православной Церковью.

Между тем, наши источники в Грузинской Церкви сообщили о реальном содержании июньского визита премьер-министра Украины в Грузию. По достоверной информации, встреча имела скорее протокольный, чем содержательный характер. Говорил, в основном, премьер-министр. Он пространно рассуждал о сходстве исторического пути Грузии и Украины, Грузинской и Украинской Церквей. Шмыгаль провел с Предстоятелем ГПЦ "урок политинформации", рассказал ему о перспективе европейской интеграции обеих стран и их грядущего вступления в НАТО, о "вооруженной агрессии" России против Украины. Но одно конкретное, хоть и довольно "обтекаемое", предложение от украинской стороны все же прозвучало.

Шмыгаль предложил "сотрудничать в духовно-религиозной сфере", а именно – признать ПЦУ. Сослался на то, что ее уже признали Александрийская, Элладская, Кипрская Церкви. И передал от главы ПЦУ Епифания письмо и предложение: в обмен на ее признание – совместное создание в ней грузинского викариата для грузинской диаспоры в Украине. В качестве примера был упомянут уже созданный в ПЦУ румынский викариат.

Как сообщает наш источник, Католикос-Патриарх на предложение никак не отреагировал, заинтересованности не высказал. В Грузинской Церкви хорошо осведомлены о фиктивном характере созданного в ПЦУ румынского викариата и практически полном отсутствии реальных грузинских общин в составе ПЦУ.

Напомним, в начале июня состоялся визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в грузинскую патриархию и его встреча с Патриархом-Католикосом Илией ІІ. Один из участников правительственной делегации, которая встречалась с Грузинским патриархом Илией II, – министр культуры Александр Ткаченко – прямым текстом заявил, что эта встреча "очень важна для признания ПЦУ" со стороны Грузинской Церкви, признав, тем самаым, лоббирование интересов ПЦУ со стороны Кабмина.