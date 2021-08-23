Украинская певица Надежда Мейхер показала себя без макияжа.

Надежда Мейхер максимально откровенна со своими подписчиками. Она часто делится новыми фото и видео, на которых показывает себя без косметики. Также она рассказывает о своих планах и переживаниях. На этот раз певица и ведущая решила себя показать без макияжа во время утреннего кофе. Для своей прогулки Мейхер выбрала спортивную одежду, пишет Hyser.ua.

В подписи к фото она поделилась своими размышлениями относительно частых переездов. Ведь она артистка и гастроли в ее жизни случаются часто.

"Coffee break!!!👈Обожаю периодические переезды. Это всегда возможность перезагрузки и чистки от не нужных вещей, которые в множестве не замечаешь...

Гастроли и переезды занимают половину моей жизни. И поскольку это безысходный формат жизни, поскольку работу свою люблю однажды я начала искать возможность получать удовольствие от сборки вещей. И однажды я ощутила , как в момент сбора происходит зарождение чего-то нового, зачатие 😂...

Так что этот нюанс стал одним из моих фетишей... 😉

К каким переездам готовы вы, временные или ПМЖ?", - подписала два грациозных снимка Надежда Мейхер.

В комментариях пользователи сети отметили, что певица всегда максимально откровенная и честна со своими подписчиками. За это они ее так любят и ценят. Ведь не каждая звезда украинской сцены может себе позволить показать фото без макияжа и в спортивной одежде.

"Надежда, вы прекрасны, А я обожаю смотреть на Вас. Вы так прекрасны и естественны 🔥🔥🔥, Настоящая 👏это дорогого стоит 🔥❤️, Не "пускать корни" это норма современной жизни👍", - написали пользователи сети.