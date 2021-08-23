Организатор и политический эксперт Николай Давидюк рассказал о цели мирной акции, которая проходила в День флага под российским дипломатическим представительством:

"Ценность флага измеряется не колористикой или удачным дизайном, а победой героев страны, которые борются за ее независимость и свободу. Сегодня мы здесь, чтобы напомнить о том, что украинцы не забыли, что Кремль убил почти 15 тысяч наших граждан. Также мы здесь, чтобы подчеркнуть значение для страны сине-желтого стяга и усилить понимание важности возвращения украинского государственного флага на оккупированные Крым и Донбасс», - отметил он.

Также Давидюк назвал войну с Путиным-борьбой за независимость и призвал помнить героев.

«Каждый установленный сегодня флаг это - напоминание за 100 убитых украинцев.

И это не просто война с Кремлем, это продолжение войны за независимость. И каждый кто положил жизнь в этой войне, страна должна помнить. В том числе и через чествование флага», - завершил он.