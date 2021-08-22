Часть участников боевых действий не пустили на ветеранский форум «Там, где мы – там Украина», который проходил в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Защитники» в КВЦ «Парковый».

Как сообщают журналисты Pavlovskiy news ветераны пытались попасть на мероприятие, но их не пропустили многочисленные правоохранители. Возмущенные участники боевых действий – преимущественно добровольцы полка «Азов» - пытались аккредитоваться на событие заранее, но организаторы отказали им в регистрации по неизвестным причинам.

Полиция диалога свои действия объяснила требованиями УГО, которое проводило охранные мероприятия первых лиц государства-на самый конец форума были запланированы выступления президента Зеленского, а также Вселенского Патриарха Варфоломея.